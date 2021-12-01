В городе Асино машина сбила пожилую женщину-пешехода, водитель с места происшествия уехал

75-летняя жительница Томской области переходила дорогу вне пешеходного перехода. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Асине 30 ноября неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода. Водитель, сбивший 75-летнюю женщину, с места ДТП скрылся, сообщила полиция региона.

«30 ноября около 18.00 в городе Асино, на улице Партизанской, 8, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 75-летняя женщина-пешеход пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Водитель, сбивший немолодую женщину, с места происшествия скрылся, женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу.

Полиция сейчас ищет водителя, оставившего место дорожного инцидента.

Требуется помощь очевидцев. Всех, кто обладает информацией о совершенном дорожно-транспортном происшествии, просят обращаться в МО МВД России «Асиновский», а также по телефонам 8 (38241) 2-12-20, 8 (38241) 2-78-75 и 89138017491.