Житель села Александровское пойдет под суд за проникновение в чужой дом

Мужчина выломал запорное устройство входной двери и незаконно проник в жилище, тем самым нарушив конституционное право своей бывшей супруги на неприкосновенность жилища. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области в селе Александровское местный 30-летний житель пойдет под суд за проникновение в чужой дом. Мужчина хотел помириться с бывшей супругой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Александровского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что, желая помириться со своей бывшей супругой, с которой развелся более двух лет назад, в ноябре 2021 года пришел к ней домой. Получив отказ войти в квартиру, он выломал запорное устройство входной двери и незаконно проник в жилище, тем самым нарушив конституционное право своей бывшей супруги на неприкосновенность жилища.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и передали его в местный суд.