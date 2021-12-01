У 24-летнего безработного томича похитили биткоины на 350 миллионов рублей

Полиция задержала того самого грабителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске у местного 24-летнего безработного томича похитили 85 биткоинов, что, переводя на рубли 350 миллионов рублей. Такая информация появилась в telegram-канале «112».

«В середине октября 24-летний Владислав вышел из квартиры многоэтажки, и наткнулся на мужчину в медицинской маске, который, вежливо помахивая пистолетом, предложил Владу вернуться домой», - говорится в сообщении.

Далее на канале описывается, что в квартире грабитель заставил молодого человека перевести на электронный кошелёк 85 биткоинов, но при этом самому потерпевшему он благородно оставил 5 единиц криптовалюты. Уходя из дома жертвы, грабитель захватил с собой ноутбук, телефоны и наличные деньги.

При этом, по информации с telegram-канала, после операции по переводу электронных денег, потерпевшего положили на кровать и связали скотчем. В таком положении мужчина пролежал 8 часов, так как за ним наблюдал подельник грабителя. После того, как надзирателю позвонили, и он ушел, томич смог освободиться и обратился в полицию.

Также на канале говорится, что полиция задержала того самого грабителя. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина даже вернул потерпевшему часть похищенных денег потерпевшему.