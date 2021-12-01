В Томске 4 декабря состоится городской форум для приемных родителей

В субботу, 4 декабря состоится городской форум «Исцеляющий родитель». Коннект-встреча для жителей Томска и Томской области, которые задумываются о том, чтобы стать приемными родителями или уже воспитывают приемного ребенка. Об этом в своих соцсетях сообщил благотворительный фонд «Томск без сирот».

«На форуме будет возможность в легкой и непринужденной обстановке: пообщаться с приемными родителями, которые будут готовы открыто рассказывать и о радостях, и о трудностях своего пути; задать вопросы специалистам, которые так или иначе связаны с проблематикой приемного родительства; познакомиться с опытом работы городского сообщества приемных родителей; найти подходящий для себя вариант помогать детям, оставшимся без попечения родителей», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 4 декабря с 13.00 до 16.30 по адресу Фрунзе, 86.

Как отмечают организаторы, принять участие можно очно или посмотреть качественную онлайн трансляцию!

Количество очных мест ограничено - не более 40 человек;

Зарегистрироваться можно будет по ссылке - https://tomskbezsirot.ru/forum