В Томске дом-памятник, который пострадал от пожара, выставлен на торги

Нежилое помещение площадью 85,6 квадратного метра, расположенное в здании на улице Кутузова, 13. Фото: Муниципальные торги города Томска.

В Томске выставят на торги дом-памятник на ул. Кутузова, 13, который пострадал в пожаре. Об этом сообщила начальник городского департамента управления муниципальной собственностью Наталья Бурова, выступая 30 ноября на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности Думы Томска.

- Нежилое помещение площадью 85,6 квадратного метра, расположенное в здании на улице Кутузова, 13. Срок до 31 июля 2026 года, а начальная цена объекта – 215 192 рубля с учетом НДС, - рассказала Наталья Бурова.

Она также отметила, что 85,6 квадратов в здании принадлежат мэрии Томска, другая часть - физическому лицу. Городская администрация должна отреставрировать объект и решение о выставлении здания на торги принято, чтобы прекратить исполнительное делопроизводство. Но владелец другой доли, выставленного на торги здания, заинтересован в возможности реставрации. Только в том случае, если дом-памятник целиком будет находится в его собственности. Таким образом, он готов приобрести его и после начать реставрационные работы.