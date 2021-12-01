Врач из Томска заявил, что зарубежные вакцины от COVID-19 опасны

Симптомы могут развиваться после вакцинации, а именно от 3 до 30 дней. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске главный клинический фармаколог клиник СибГМУ Дарья Винокурова сообщила проекту «Томская область — лаборатория здоровья», что зарубежная вакцина от ковида опасна. По ее мнению, она может вызвать тромбоз.

- Редко, но все-таки возникают побочные реакции в виде тромбозов у привитых AstraZeneca (AZ) и Johnson & Johnson (J&J), - рассказала главный клинический фармаколог.

Винокурова отметила, что симптомы могут развиваться после вакцинации, а именно от 3 до 30 дней. Также она добавила, что необходимо обращать внимание на дополнительные признаки. Симптомы, которые могут предвещать тромбоз следующие: постоянная, сильная и интенсивная головная боль; легкие синяки или кровотечения; судороги, нечеткость зрения или двоение в глазах; одышка или боль в груди; боль в животе; отек конечностей, покраснение, бледность или похолодание; боль в спине.

При обнаружении этих симптомов нужно обращаться к врачу.