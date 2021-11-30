На юге Томской области была открыта обновленная молочная ферма ООО «Вороновское»

В последние годы в Томской области хозяйства наращивают производство молока! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Вороново Кожевниковского района, на юге Томской области, был открыт после реконструкции животноводческий молочный комплекс на 700 голов КРС ООО «Вороновское», в планах хозяйства увеличить надои на четверть. Обновленную ферму презентовал лично губернатор Сергей Жвачкин, сообщила пресс-служба администрации региона.

Глава региона отметил, что областная власть помогает труженикам села строить новые фермы, обновлять поголовье, закупать технику, сеять и заготавливать корма. ООО «Вороновское» – одно из крупнейших хозяйств своего района – активно занимается животноводством и растениеводством. На сегодняшний день в компании почти полторы тысячи голов КРС.

Специалисты информирую о том, что ежегодно «Вороновское» наращивает объемы производства, так, по итогам прошлого года, здесь надоили почти 4 тыс. тонн молока. Увеличивается и продуктивность – она составляет 6 850 килограммов на одну корову. С вводом всего комплекса в эксплуатацию хозяйство собирается увеличить производство молока до 5 тыс. тонн в год.

Заметим, что в свой комплексный проект «Вороновское» инвестировало 426 миллионов рублей собственных и заемных средств. Уточняется, что более половины из них составили льготные кредиты, а также свыше 20 млн рублей государственной поддержки.