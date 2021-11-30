В столкновении легковой иномарки и Газели в Томске пострадала 9-летняя девочка-пассажир

По данным полиции, 20-летний мужчина, управляя автомобилем Газ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Столкновение двух автомобилей - грузового и легкового - произошло в Октябрьском районе Томска вечером 29 ноября, пострадали водитель и пассажир Toyota Rav 4, сообщили в полиции региона.

«29 ноября в 17 часов 50 минут на улице Транспортной, 4б произошло столкновение двух попутных автомобилей: Газ A23R32 и Toyota Rav 4. По предварительным данным, 20-летний мужчина, управляя автомобилем Газ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota, и совершил столкновение с ним», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Травмы в результате происшествия получили 37-летняя женщина-водитель иномарки и 9-летняя девочка-пассажир. Обе были доставлены в больницу.

Требуется помощь очевидцев этого дорожного инцидента. Полиция просит обращаться по телефону: 8 (3822) 794-693.