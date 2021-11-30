В селе Богашево Томской области было ликвидировано 5 несанкционированных свалок

На данный момент все незаконные свалки ликвидированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Богашево было ликвидировано 5 несанкционированных свалок, которые в общей сумме составляли более 13 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Томская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проведения проверки соблюдения законодательства об отходах производства и потребления выявила факт размещения 5 несанкционированных свалок на территории Богашевского сельского поселения Томского района общей площадью более 13 тыс. квадратных метров», - говорится в сообщениях.

В прокуратуре рассказали, что после рассмотрения иска на природоохранного прокурора была возложена обязанность ликвидировать указанные свалки. Однако, представитель администрации подал апелляционную жалобу и указал, что орган местного самоуправления не является надлежащим ответчиком по делу.

Далее правоохранительные органы рассказали, что прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области, выступив в апелляционной инстанции, настаивал на законности судебного акта, поскольку в силу требований земельного законодательства администрация района является лицом, ответственным за содержание расположенных на неразграниченных землях захламленных участков.

После чего судебная коллегия по административным делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

На данный момент все незаконные свалки ликвидированы.