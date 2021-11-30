В Томской области за неделю составили 160 протоколов на пассажиров маршруток и посетителей ТЦ без масок

Протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Лента», магазинов «Пятерочка». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшую неделю в Томской области прошло более 630 антиковидных проверок, было составлено 16 административных протоколов в отношении бизнеса и 160 - в отношении клиентов. Как сообщили в администрация области, за неделю до этого число выявленных нарушений было почти вдвое больше.

«На прошлой неделе в регионе прошло более 630 проверок санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Это почти на четверть больше, чем в предыдущую неделю, когда межведомственные группы провели 475 рейдов», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в Томске протоколы получили посетители ТЦ «Изумрудный город», магазинов «Лента» и «Пятерочка», а также пассажиры маршруток.

Замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов также отметил: «Правоохранителям известны места, где организован формальный пропускной контроль без фактической проверки документов о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что система QR-кодов для заведений общепита, ТРЦ, фитнес-центров, театров и других учреждений начала действовать в Томской области с 8 ноября 2021 года, а масочный режим был введен 18 мая 2020 года.