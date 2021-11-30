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Общество30 ноября 2021 3:14

В Томске 15 декабря более 10 домов в Кировском районе останутся без холодной воды

Коммунальщики запланировали провести ремонт
Анна Гассельбах
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Больше десяти многоквартирных домов останутся без холодного водоснабжения.

Больше десяти многоквартирных домов останутся без холодного водоснабжения.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В среду, 15 декабря, коммунальщики запланировали провести ремонт на нескольких улицах Кировского района города Томска. В это время больше десяти многоквартирных домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба "Томскводоканала".

«В связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 9-00 до 23-00 15.12.2021 по следующим адресам: ул. Карташова, 45, 45 стр. 2, 45а, 47, 58, 60, 60/1, 68, 68/1, 70; ул. Киевская, 70/3», - говорится в сообщении.

Томичей просят заранее запастись необходимым количеством воды.