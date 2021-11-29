Более 5 тыс. жителей Томской области смогли получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

Обратиться за ним могут совершеннолетние граждане РФ, иностранцы, а также лица без гражданства либо их законные или уполномоченные представители. Фото: облздрава

В Томской области было выдано более 5 тыс. бумажных сертификатов о вакцинации от коронасирусной инфекции. Жители региона смогли получить их в МФЦ, сообщает telegram-канал облздрава.

«За неделю за бумажным сертификатом в отделы МФЦ Томской области обратилось 5 356 человек», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что бумажный сертификат о вакцинации выдается в любом отделе МФЦ без записи. Приобрести такой документ могут совершеннолетние граждане РФ, иностранцы, а также лица без гражданства, либо их законные или уполномоченные представители.

Также в telegram-канале подробно описывается, какие документы нужно с собой иметь для получения заветного документа: паспорт гражданина РФ либо паспорт иностранного гражданина), СНИЛС, полис ОМС.

Напомним, что сертификат о вакцинации после прививки действует в течение года.