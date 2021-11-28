В Томской области зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, 156 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 823 человек. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

В воскресенье, 28 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 55 351 подтвержденный случай заболевания.

По данным оперштаба, 156 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 823 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,9. В коечном фонде свободно 27,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 548 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 224 пациента скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 570 373 человек, 264 095 скончались, 7 919 250 выздоровели.