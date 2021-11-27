Не стало Виктора Якимова, главного внештатного инфекциониста Томской области

Виктор Лаврентьевич Якимов наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от страшной коронавирусной инфекции. Он постоянно работал в «красной зоне». Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

В субботу, 27 ноября, ушел из жизни известный томский врач-инфекционист Виктор Якимов, сообщил на своей странице телеграм-канала «Область здоровья» департамент здравоохранения администрации Томской области.

«Сегодня на 53-м году жизни скоропостижно скончался наш коллега, заведующий инфекционным отделением городской клинической больницы № 3 им. Альперовича, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по инфекционном болезням, врач-инфекционист Виктор Лаврентьевич Якимов. Для всего медицинского сообщества это огромная потеря», - говорится в сообщении.

Медики вспоминают, что доктор Якимов весной 2020 года начал работать с пациентами, зараженными COVID-19, в инфекционном отделении горбольницы №3, перепрофилированном под респираторный госпиталь первым в регионе.

- Виктор Лаврентьевич наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от страшной болезни. Постоянно работал в «красной зоне», всегда был готов ответить на любые вопросы пациентов и журналистов, убеждая всех беречь себя и своих близких, соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики, - говорят представители облздрава.

Коллектив регионального департамента здравоохранения и медицинское сообщество выражают искренние соболезнования родным и близким В. Якимова в связи с невосполнимой утратой. О дате прощания с ним пока не сообщается.

Биография В. Якимова

Виктор Якимов родился в 1968 году в п. Нижнеангарск Республики Бурятия. В 1995 году окончил СибГМУ по специальности «лечебное дело», годом позднее - интернатуру по специальности «врач-инфекционист». Работал в детской инфекционной больнице. С 2005 года работал в горбольнице №3 им. Альперовича.

За высокий профессионализм и успехи в лечебной деятельности имел поощрения департамента здравоохранения Томской области, Президента Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.