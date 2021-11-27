В больнице оказались участники утреннего тройного ДТП в Томске

Двое участников ДТП, в котором столкнулись три иномарки, были доставлены для осмотра в медучреждение Томска. Фото: пресс-служба регионального УМВД, соцсеть ВКонтакте.

В субботу, 27 ноября, около 8 часов 40 минут в Томске в пер. Военном, 13 произошло ДТП с участием трех иномарок - Toyota, Hyundai и Renault. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в соцсети ВКонтакте.

«По предварительным данным, мужчина-водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Hyundai, отчего тот продолжил движение и столкнулся с автомобилем Renault», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП водитель иномарки Toyota, а также мужчина-водитель и женщина-пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Добавляется: сотрудники ГИБДД в настоящее время ведут проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.