Погода в Томске и области 27 ноября 2021 – снег, порывистый ветер, умеренный «минус»

Сейчас за окном -12, пасмурно, ветер. Днем ожидается снегопад, потеплеет до -6. Дороги пока свободны, сообщает ресурс Яндекс.Пробки. Фото: пресс-служба мэрии.

В субботу, 27 ноября, в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -7, -9 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона жителей также ожидает облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура днем -4, -9, местами до -14 °С. На дорогах гололедица.

Ноябрьские температурные «качели» все еще дают о себе знать. Так, в предстоящее воскресенье в Томске синоптики прогнозируют осадки, ночью столбики термометров опустятся до -10, днем максимальный «минус» достигнет отметки -4. По области также ожидается снег, ночью до -14, днем от 0 до -5, местами до 10.