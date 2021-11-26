Томская счетная палата нашла нарушения городского благоустройства на 5 млн рублей

Также неэффективные расходы превысили 3 млн рублей. Фото: Ксения Высотина

В Томске счетная палата нашла нарушения городского благоустройства на 5 млн рублей. Проверка проводилась в 2021 году, но касалась реализации проектов по программе "Формирование комфортной городской среды" за прошлый год. Об этом сообщила заместитель председателя томской Счетной палаты Ольга Пыхтеева на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска.

- Всего было выявлено нарушений на сумму свыше 5 млн рублей. Также неэффективные расходы превысили 3 млн рублей, - сказала Ольга Пыхтеева.

Помимо этого, она заявила, что главная причина - это некачественное выполнение работы, либо недостаточная проработка департаментом технического задания на отдельные объекты.

Заместитель председателя томской Счетной палаты также рассказала, что еще были установлены неправомерные расходы, превышающие 1 млн рублей. Основная причина - это принятие завышенного объема работ.

В завершении заседания комитета городского хозяйства Думы Томска было сказано, что Счетная палата настаивает на штрафе в более 500 тыс. рублей трем проектным организациям.