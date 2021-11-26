Томич сядет на полтора года за то, что похитил деньги с банковского счета у своего знакомого

Увидев на приобретенном устройстве уведомление о подключенной услуге «мобильный банк», он получил доступ к банковской карте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 43-летний житель сядет в тюрьму за кражу денег с банковского счета у своего знакомого. Мужчина перевел сумму с «мобильного банка», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Мужчина купил у своего соседа смартфон. Увидев на приобретенном устройстве уведомление о подключенной услуге «мобильный банк», он получил доступ к банковской карте потерпевшего, после чего решил похитить находящиеся на расчетном счете денежные средства», - говорится в сообщении.

Далее правоохранительные органы рассказали, что томич осуществил несколько переводов на счет своего абонентского номера, похитив у потерпевшего 9 тыс. рублей.

В заключении, суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.