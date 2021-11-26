Полиция Томска выясняет обстоятельства и причины возгорания двух автомобилей в центре города

Пострадавших в результате утреннего пожара в Томске нет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Томская полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей - «Исудзу Эльф» и «Тойоты Ист» в областном центре, назначено проведение экспертиз, сообщили в УМВД по Томской области.

«26 ноября 2021 года около 05 часов 46 минут в дежурную часть по Кировскому району города Томска поступило сообщение от диспетчера пожарной охраны о том, что по улице Ново-Кузнечный 2-ый ряд произошло возгорание грузового и легкового автомобиля, работают пожарные», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, автомобилям причинен имущественный вред, уточнили в полиции.

В региональном МЧС, в свою очередь, сообщили, что пожарные справились с возгоранием буквально с 10 минут, тем не менее машины серьезно пострадали от огня - обгорел моторный отсек, обгорела панель электроприборов, частично обгорел салон грузового автомобиля. Обгорел моторный отсек и закоптился салон легкового автомобиля.