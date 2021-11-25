В Томской области некоторые осужденные на принудительных работах получают зарплату в 70 тысяч рублей

Губернатор Жвачкин на федеральном совещании рассказал всем много интересного из сферы трудоустройства осужденных в регионе... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области работающие на принудительных работах сужденные получают среднюю заработную плату свыше 23 тыс. рублей, они трудятся в 40 организациях. В то же время средняя зарплата по стране для этой категории работников составляет 17,5 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании по вопросу развития сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

Его слова приводит пресс-служба администрации области. Отмечается, что совещание с главами регионов в онлайн-формате провел министр юстиции России Константин Чуйченко. Сергей Жвачкин подчеркнул, что, в основном, осужденные трудятся в строительных и жилищно-коммунальных компаниях. По словам губернатора, уже есть примеры, когда осужденным к принудительным работам предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Неудивительно, что для многих такая временная работа становится постоянной, люди возвращаются в нормальную жизнь.

Из уст главы Томской области прозвучала мысль, что рабочие руки осужденных остро требуются не только в строительстве и ЖКХ, но и в быстро развивающемся агропромышленном комплексе региона. Так, их готовы трудоустроить 38 сельхозорганизаций и cто фермерских хозяйств.

Заметим, что уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам в Томской области превысил 99 % при среднем по стране 96,64 %.