В Томске девушка на Volkswagen Polo выехала на встречную полосу движения и столкнулась с КАМАЗом

Девушка на иномарке столкнулась с тяжелым грузовиком, но обошлось без жертв. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томске на пересечении улицы Причальной с улицей Мостовой в Ленинском районе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и грузовика КАМАЗ с полуприцепом, сообщила пресс-служба регионального управления полиции. Случилось это утром 25 ноября – около 8 часов 15 минут.

Как рассказали специалисты, по предварительной информации, 21-летняя женщина-водитель, управляя легковым автомобилем, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение Volkswagen Polo с грузовиком.

Отмечается, что в результате происшествия люди не пострадали. Машинам причинен материальный ущерб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.