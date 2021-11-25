В Томске закуплено оборудование для пищеблоков свыше 40 школ на 15 миллионов рублей

"Кухни школ" областного центра обновляют свою оборудование! Фото: Олег ЗОЛОТО

В текущем году власть Томска выделила из городского бюджета около 15 млн рублей для закупки нового оборудования для пищеблоков школ, оно было установлено в 43-х средних общеобразовательных учреждениях. Об этом рассказал и.о. мэра областного центра Михаил Ратнер в ходе выездного совещания. Он посетил школы № 23 и № 14, где проверил оснащение пищеблоков и оценил обеспечение томских школьников горячим питанием, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Специалисты сообщают, что для пищеблока томской школы № 23 в этом году закуплено оборудование на общую сумму 756 тысяч рублей. В учреждение приобрели варочный котел, купольную посудомоечную машину, пароконвектомат, универсальную кухонную машину и два тестомеса. В следующем году сюда будет докуплено необходимое оборудование.

Что касается пищеблока школы №14, то в текущем году на кухню учреждении было закуплено новое оборудование на сумму более 520 тыс. рублей: пароконвектомат, посудомоечная машина, мясорубка, кондитерский и холодильный столы, стеллаж для тарелок. Здесь необходимо приобрести морозильные камеры.

По словам руководителя исполнительной власти областного центра, в следующем году в бюджете запланировано свыше 16 млн рублей. Они будут потрачены на закупку и модернизацию технологического оборудования пищеблоков в 50 школах Томска.