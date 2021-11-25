Томичей просят выбрать дороги областного центра, нуждающиеся в ремонте

Жителям Томска предлагают решить, какие дороги в городе наиболее остро нуждаются в ремонте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Сергей Жвачкин предложил томичам принять участие в подготовке программы ремонта второстепенных дорог областного центра. Собирать и аккумулировать предложения предстоит Центру управления регионом.

- Мы обещали томичам навести в городе порядок и слово сдержим. Но вот какие дороги будут ремонтироваться на областные деньги — должны решить не чиновники, а сами томичи, - заявил губернатор.

Свои идеи горожане, согласно реалиям сегодняшнего дня, смогут присылать в ЦУР в онлайн-формате.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 2022 году в Томске планируется провести комплексный ремонт участков 11 улиц: Баумана, Мечникова, Гамалея, Герцена (от ул. Киевской до ул. Дзержинского), Гагарина, Ивановского, Высоцкого, К. Маркса, Бирюкова, Беринга и Сибирской.

В данный момент на сайте ЦУР идет сбор предложений на лучшее название будущего межвузовского кампуса, который планируется построить на левом берегу Томи.