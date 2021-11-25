Платные парковки, возможно, появятся сразу на нескольких участках Томска

Пока в Томской области нет закона, который бы регулировал административную ответственность за неоплаченную парковку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Платные парковки возможно появятся на оживленных участках Томска – на ул. Советской, в Театральном сквере, на Иркутском тракте, в переулках Нахановича и Плеханова, об этом 25 ноября на заседании комитета Думы города сообщил заместитель мэра Вячеслав Черноус.

- Власти Томска хотят до конца года заключить концессию на создание в городе платных парковок; всего рассматривается шесть площадок, но вопрос тормозится отсутствием санкций за неуплату парковки, - заявил чиновник. Вячеслав Черноус уточнил, что на обозначенных им пространствах проблема с парковкой стоит максимально остро.

Стоимость парковки предусмотрена в диапазоне 46 рублей за 1 час. Для сравнения, в российской столице цена часа парковки зависит от близости к центру города — от 40 до 380 руб./час.

В крупных городах страны, в Москве и Санкт-Петербурге, достаточно давно появилась практика по взысканию штрафов за неоплаченную парковку.

Въезжая в зоны платной парковки, водитель должен быть готов к тому, что за размещение транспортного средства ему придется заплатить. Территории платных стоянок отмечены специальными табличками со знаком «P».

Размер санкций за неоплаченную парковку зависит от региона. Согласно КоАП РФ города Москвы, штраф за неоплату парковки в 2021 году равен 5000 рублей. Сумма одинаковая как для физических, так и для юридических лиц.