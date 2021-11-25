Победитель томских соревнований по скоростному подъему за 2 с половиной минуты преодолел 25 этажей

Испытать свою выносливость рискнули 54 сотрудника противопожарной службы Томской области. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске состоялись соревнования по скоростному подъему на 25 этаж в полной экипировке «Вертикальный вызов»; результат победителя - 2 минуты и 35 секунд, сообщает региональное управление МЧС.

«24 ноября среди пожарных главного управления МЧС России по Томской области прошли соревнования по скоростному подъему «Вертикальный вызов». Участникам соревнований необходимо было на время преодолеть 25 этажей на улице Береговой, 27, в полной экипировке», - говорится в сообщении.

Испытать свою выносливость рискнули 54 сотрудника противопожарной службы. Лучший результат в 2 минуты 35 секунд показал Дмитрий Никонов (специализированная пожарно-спасательная часть).

В МЧС уточнили, что соревнования по скоростному подъему на высотное здание проводятся с целью популяризации спорта, укрепления здоровья и, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В допандемийные времена в крупнейших городах мира регулярно проходили так называемые вертикальные марафоны, правда, их участникам не нужно было надевать многокилограммовую амуницию.