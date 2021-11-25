Томск в декабре примет фестиваль, посвященный семейным путешествиям

Гостям Томска обещают экскурсию без нудных рассказов и общеизвестных фактов. Фото: Ксения Высотина

В первых числах декабря Томск станет местом проведения фестиваля «Открываем Россию заново. Всей семьей!»; это своеобразная презентация нашего региона для томичей и гостей Томской области, - сообщили организаторы.

«3-4 декабря 2021 года в Томске состоится Межрегиональный фестиваль Русского географического общества - это праздник для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит семейные путешествия в разные уголки России», - говорится в сообщении томского отделения РГО.

В общей сложности география проекта охватывает пять городов страны. Фестиваль уже состоялся в Уфе, Екатеринбурге и Владикавказе. Теперь его встречает Томск.

Уфа презентовала проекты внутреннего туризма, в том числе, путешествия в Аскинскую ледяную пещеру и геопарк "Торатау".

Организаторы в Томске подчеркивают, «с программой, которую мы приготовили, не заскучает даже самый привередливый зритель, каждому найдется занятие по душе. Валяние согревающих в мороз валенок, лепка сибирских пельменей, мастер-класс по сыроварению и приготовлению сбитня – все это будет происходить прямо на экране твоего гаджета, но в тесном семейном кругу».

Томское отделение РГО отмечает, что фестиваль пройдет в реалиях сегодняшнего времени, то есть в режиме он-лайн.

Любители экологического туризма смогут присоединиться к круглому столу, посвященному Васюганским болотам, а жаждущие приключений – встретиться с путешественниками и в прямом эфире задать все интересующие вопросы.

Для школьников организаторы приготовили урок географии посредством телемоста с экипажем кругосветной экспедиции.

О потенциале Томской области, как полноценного туристического направления, благодаря фестивалю, узнают и томичи и потенциальные гости региона.

Все трансляции Фестиваля и афиша доступны на сайте rgotomsk.com.