Почти 3 часа потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание в здании на ул. Шевченко в Томске

Общая площадь пожара в здании на ул. Шевченко составила 110 кв. м. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Административно-офисное здание загорелось вечером 24 ноября на ул. Шевченко в Томске, огонь пожарные тушили почти 3 часа; никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.

«24.11.21 в 19-16 ул. Шевченко, д.45/2. 3-х этажное здание 10х20 м. На момент прибытия первого подразделения шел дым со 2 этажа», - говорится в сообщении.

Из здания, до прибытия пожарных, самостоятельно выбрались 10 человек. В ходе тушения из горевшего здания эвакуировали 4 автомобиля.

В результате пожара в помещении на 2 этаже обгорели стены, потолок, предметы мебели, оргтехника. Частично прогорели межэтажные перекрытия.

Ликвидировать возгорание удалось ближе к 22.00, пламя тушили 5 единиц техники и 23 человека, уточнили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Согласно данным из открытых источников, в горевшем здании находится автосервис и несколько магазинов.