В Томском районе в ДТП погиб 61-летний водитель Toyota Fielder

Столкновение машин произошло на трассе Михайловка - Александровское – Итатка. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе 24 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб 61-летний мужчина, сообщили в полиции региона.

«Около 20 часов 05 минут на 23 километре автодороги Михайловка - Александровское – Итатка, автомобиль Toyota Fielder, под управлением 61-летнего водителя, по предварительной информации, совершил наезд на стоящий на правом крае проезжей части с включенной аварийной сигнализацией автомобиль грузовой рефрижератор 2824NE», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

От удара Toyota Fielder отбросило на встречную полосу, где иномарка столкнулась со встречным автомобилем Chevrolet Niva.

Водитель Toyota погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находился еще один мужчина, он травмирован.

- 52-летний пассажир, находившийся в автомобиле Toyota, доставлен в больницу,- уточнили в полиции.