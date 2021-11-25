В Томске бывший судебный пристав обвиняется в подлоге

В целях улучшения показателей своей работы обвиняемая внесла в акты ложные сведения. Фото: Алексей ФОКИН

В Томске бывший судебный пристав пойдет под суд за внесение ложный сведений в акты о совершении исполнительных действий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Материалами уголовного дела установлено, что в ноябре 2019 года в целях улучшения показателей своей работы обвиняемая внесла в акты о совершении исполнительных действий по двум исполнительным производствам ложные сведения», - говорится в сообщении.

Далее в прокуратуре рассказали, что без выезда на место она внесла в акты сведения о том, что по адресу места жительства должники не проживают, какое-либо имущество, на которое возможно обратить взыскание, у них отсутствует.

Уточняется, что указанные акты в последующем послужили основанием для вынесения постановлений об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов взыскателям без исполнения.

На женщину возбудили уголовное дело.