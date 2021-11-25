Глава районной администрации и жители Каштака сделали совместный обход в Томске

Обход внутриквартальных территорий прошел на улицах 79-й Гвардейской Дивизии, Говорова, Интернационалистов и пр. Мира. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске жители Каштака и главой районной администрации сделали совместный обход по улицам и оценили санитарное состояние и благоустройство придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня глава администрации Ленинского района Томска Светлана Садковская провела обход внутриквартальных территорий на улицах 79-й Гвардейской Дивизии, Говорова, Интернационалистов и пр. Мира. Вместе с главой в мероприятии участвовали представители УК, обслуживающие этот микрорайон и активные томичи», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что жители и глава района оценили санитарное состояние и благоустройство придомовых территорий, а также качество уборки снега с кровель домов, содержание контейнерных площадок, пешеходных тротуаров, общественных пространств.

Жители Каштака отметили, что внутри жилых кварталов необходимо улучшать благоустройство пешеходных зон: лестничных спусков и тротуаров. Также жители дома по ул. Говорова, 11/1 предложили свою помощь в благоустройстве тропиночной сети на территории детской площадки.