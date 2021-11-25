На жителя Колпашево возбудили уголовное дело за то, что он избил своего знакомого деревянной палкой

В результате действий обвиняемого потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Колпашево на местного жителя возбудили уголовное дело за то, что он избил знакомого деревянной палкой в магазине. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В сентябре 2021 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении магазина, в ответ на высказанные знакомым 56-летним жителем деревни претензии нанес ему два удара по голове, принесенной с собой деревянной палкой», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что в результате действий обвиняемого потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма, относящаяся к тяжкому вреду здоровью.

На мужчину возбудили уголовное дело.