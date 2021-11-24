ТСЖ и жилищные кооперативы в Томске задолжали САХ свыше 5 млн рублей за вывоз отходов

Постепенно для томских организаций становится понятно, что за вывоз мусор придется платить! Фото: сайт мэрии Томска

В Томске продолжается кампания по получению коммунальных долгов с потребителей услуг по вывозу ТКО. Всего с начала текущего года в отношении юридических лиц, ТСЖ, ЖСК и ИП Томска в судебные инстанции направлены претензии в пользу регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» на сумму около 20 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии областного центра. Из этих денег ТСЖ и ЖСК задолжали САХ 5 млн рублей.

«В ноябре судебные решения получены в отношении ЖСК «Ясень 2005», ТСЖ «Беленец», ЖСК «Кольцевой, 8а» ТСЖ «Красноармейская, 118/1», ТСЖ «Лесной», ТСЖ «Фрунзе,40», ЖСК «Исток» и других. Суд обязал должников выплатить региональному оператору УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» задолженность за период оказания услуги по обращению с ТКО, а также заплатить пени и судебные издержки», - сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

Заметим, что закону оплачивать услуги регионального оператора по вывозу мусора со 2 июля 2019 года обязаны все юридические лица и индивидуальные предприниматели Томска. Даже при отсутствии заключенного договора!