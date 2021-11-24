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Общество24 ноября 2021 6:59

В поселке Светлый, в закрытом на ремонт детском саду, не приняли работы подрядчика

Но все же, в скором времени в дошкольном учреждении начнут принимать часть детей
Ксения Высотина
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Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания.

Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В скором времени в Томской области в поселке Светлый после капитального ремонта откроется детский сад и примет часть детей. Пока что ремонтные работы в дошкольном учреждении заказчик не принял. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Подрядчику выдано предписание об устранении дефектов - трещин и неровностей финишной заливки, из-за которых укладка линолеума не допустима», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник департамента капитального строительства Александра Суходолова, выявить эти недостатки ранее, несмотря на постоянный контроль заказчиком, не представлялось возможным, так как трещины появились на последнем этапе работ, непосредственно перед укладкой линолеума.

Но все же, не смотря на незаконченные работы, в городской администрации рассказали, что после завершения «пыльных» работ детский сад в Светлом частично начнет работать. Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания. Таким образом, посещать сад смогут 314 ребятишек, что составляет более 75% всех воспитанников учреждения.