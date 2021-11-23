В Томске школа ввела QR-код и ПЦР-тест на вход для родителей и других взрослых

QR-коды разделили общество... Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях Томска и в паблике «Регион 70» пользователи Интернета активно обсуждают тот факт, что школа № 34 областного центра ввела ряд ограничений на посещение учебного заведения родителями и другими взрослыми. Были размещены фото объявлений на входе в учреждение, которые требовали от посетителей предъявить QR-код или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Как информируют специалисты, в департаменте образования Томска проверил школу именно из-за требования предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест для входа в учебное заведение. В этих объявлениях была сделана ссылка на распоряжение администрации Томской области о введенных ограничениях на посещение школ.

Сообщается, что в департаменте образования администрации областного центра такое требование назвали избыточным, руководству учреждения это объяснили. В Томске взрослые могут посещать школы в маске, на входе обработать руки, у них проверят температуру.