После перенесенного коронавируса бывшим пациентам «красных зон» Томской области нужна реабилитация

В стране нужна система всесторонней реабилитации после ковида. Фото: сайт Википедия

Переболевшие новым коронавирусом томичи стали чаще обращаться за помощью к различным медицинским специалистам, в том числе к психиатрам. У них проявляются различные последствия заболевания. Кроме того, круг бывших больных, нуждающихся в реабилитации, заметно помолодел. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил 23 ноября директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.

По словам врача, Томской области просто необходим центр постковидной реабилитации. По наблюдениям специалистов, 80% тех, кто перенес COVID-19, сталкиваются с постковидным синдромом. Он выражается, в том числе, и в психических расстройствах. Были выявлены десятки симптомов, которые остаются с человеком на протяжении нескольких месяцев

Заметим, что в Томской области бывшие пациенты «красных зон» проходят бесплатную медицинскую реабилитацию в НИИ курортологии. Пройти ее могут пациенты, перенесшие заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме.

Николай Бохан особо подчеркнул, что у части пациентов наблюдаются когнитивные расстройства. Некоторые даже временно утрачивают профессиональные навыки.