С 12 декабря между Томском и Новосибирском станет ходить четыре раза в неделю электричка

У поездов между Томском и Новосибирском - много конкурентов, в том числе автобусы и самолеты Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 декабря вместо поезда между Томском и Новосибирском станет ходить четыре раза в неделю электричка из четырех вагонов. Об этом рассказала пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги РИА Томск.

Специалисты напоминают о том, что по маршруту Томск – Новосибирск – Томск три раза в неделю курсирует поезд № 141/142. Путь между городами занимает 4 часа 50 минут. Всего скорый поезд проезжает 312 км с 6 остановками.

В новом графике движения поездов РЖД на 2021-2022 годы предусмотрен моторвагонный подвижной состав (электричка) серии ЭД4МК из четырех вагонов, который будет курсировать с 12 декабря по маршруту Томск – Новосибирск с номером 869/870.

Уточняется, что электричка начнет курсировать по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Отправление со станции "Томск-2" в 6.35, а прибытие на станцию "Новосибирск-Главный" в 11.30. Обратный поезд будет отправляться из Новосибирска в 17.30 и прибывать на "Томск-2" в 20.19 (время местное).

На официальном сайте РЖД сообщается поезд № 141/142 перестанет ходить после 11 декабря.

Напомним, что электричка из Новосибирска в Томск и обратно ходила в 2004-2010-х годах, но потом ее отменили из-за нерентабельности.