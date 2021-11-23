На участке улицы Бердской в Томске из-за работ по демонтажу трубы будет ограничено движение транспорта

В Томске продолжаются важные работы на старой теплотрассе... Фото: Ксения Высотина

В среду с утра и до 17.00 часов дня в Томске будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Бердской, оно коснется отрезка от ул. Водяной до пер. Баранчуковский, сообщил 23 ноября сайт и телеграм-канал мэрии областного центра.

«В это время бригады ресурсоснабжающей организации проведут демонтаж участка трубопровода Ду 500 для строительства тепломагистрали», – уточнила администрация Томска в соцсетях.

Специалисты отмечают, что власти и компания приносят свои извинения горожанам за доставленные неудобства, также просят заранее выбирать для движения другие пути.