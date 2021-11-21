Томские пончики обещают вернуться – их будут готовить в «Хлебнице»

Любимые многими горячие и вкусные пончики с сахарной пудрой будут производить теперь в пекарне "Хлебница", обещают новые владельцы павильона. Фото: tomsk.flamp.ru

Достопримечательность Томска, как называли остановочный павильон с «вкусным» названием «Пончики» на Южной, место, куда и водители автобусов могли забежать, и студенты, и любой желающий заглянуть, закрыто на ремонт. По имеющейся информации, скоро в павильоне откроется магазин от сетевой пекарни «Хлебница».

Однако рецепт пончиков, перешедший в XXI век из советских времен, будет сохранен, изделия войдут в ассортимент продукции нового магазина. Об этом сообщили вчера, 20 ноября, в своем Инстаграм-канале представители hlebnitcatomsk.

«Добрый вечер, дорогие гости и жители Томска, ну ничего от Вас не скрыть. Да, да, мы скоро открываемся на Красноармейской 141. Но спешим Вас обрадовать, ПОНЧИКАМ БЫТЬ. Мы постарались сохранить традиционный рецепт, так что будем рады видеть Вас в «Хлебнице». Дату ожидаемого открытия сообщим чуточку позднее, до скорой встречи», - сказано в паблике.