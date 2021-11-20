В Томской области зарегистрировано 290 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 231 человека. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

В субботу, 20 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 53 258 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 231 человека.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 25,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 37 374 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 251 пациентов скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 219 912 человек, 260 335 скончались, 7 919 250 выздоровели.