В Северске Томской области 80-летнюю жительницу города осудили за экстремистскую деятельность

Судья Северского городского суда Томской области признала С., педагога с сорокалетним стажем, виновной по статье о деятельности экстремистской организации и приговорила к 4 годам условно за разговоры о Библии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске осудили 80-летнюю экстремистку, педагога с 40-летним стажем, сообщил 20 ноября портал ВСеверске. инфо в соцсети ВКонтакте.

«Судья Северского городского суда Томской области признала С., педагога с сорокалетним стажем, виновной по статье о деятельности экстремистской организации и приговорила к 4 годам условно за разговоры о Библии, сообщила 19 ноября Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы», - говорится в паблике.

Уточняется, что С. родилась в начале Великой Отечественной войны, первые годы ее жизни прошли в нищете, голоде и страхе. Она рано уехала из дома учиться и посвятила жизнь педагогике. В настоящее время 80-летняя С. - вдова. Дело в отношении нее было возбуждено 25 марта 2021 года на основании показаний изображавших интерес к Библии агента ФСБ и сотрудницы Росгвардии. Разговоры с пожилой женщиной они записывали на диктофон и видеокамеру и передавали записи в правоохранительные органы.

Добавляется, что «мирные беседы с ними о Боге зафиксированы как «склонение, вербовка и вовлечение иных лиц в деятельность запрещенной в России организации».