Полиция Томской области ищет пропавшего 17-летнего жителя с. Чердаты

Житель с. Чердаты Иван Шильнов 2004 года рождения не выходит на связь с 19 ноября. Полиция просит откликнуться всех, кто располагает актуальной информацией о местонахождении молодого человека. Фото: сайт УМВД России по Томской области ВКонтакте.

В субботу, 20 ноября, пресс-служба региональной полиции на своей странице в соцсети ВКонтакте распространила сообщение о том, что в с. Чердаты Зырянского района Томской области 19 ноября ушел из дома и отсутствует в настоящее время местный несовершеннолетний житель Иван Шильнов. Устанавливается его местонахождение, требуется помощь располагающих актуальной информацией томичей.

«В дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение о том, что 19 ноября 2021 года около 15 часов Шильнов Иван 2004 года рождения ушел из дома, расположенного по пер. Мира в с. Чердаты и до настоящего времени не вернулся», - сказано в сообщении.

Полиция уточняет приметы разыскиваемого молодого человека: на вид ему 17 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на левом предплечье татуировка в виде надписи на английском языке. Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, сапоги – дутыши черного цвета.

«Лиц, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетнего, просим обратиться в ОМВД России по Зырянскому району по телефонам 8-(38243) 225-87 или 02 (102 с мобильного устройства)» - добавляется в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Томске полиция устанавливает местонахождение пропавшего Сергея Коростова. Также разыскивается 40-летний житель областного центра Максим Романов.