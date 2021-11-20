Погода в Томске 20 ноября 2021 – снег, порывистый ветер, поворот к потеплению

Сейчас за окном -13, пасмурно. Днем потеплеет до -8, синоптики прогнозируют снег. Берегите себя - в Томской области зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом А. Будьте здоровы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По сведениям томских синоптиков, в субботу, 20 ноября, в областном центре будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Как сообщила дежурный синоптик Марина Барышникова, ветер ожидается южный со скоростью 3-8 м/с, его порывы могут достигать 13 м/с. Температура днем -8, -10 °С. На дорогах местами образуется гололедица.

По словам М. Барышниковой, на территории региона сегодня также установится облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер южный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -5, -10, местами -12, -17 °С. На дорогах местами гололедица.

В понедельник, по прогнозам метеорологов, температура воздуха в Томске днем будет около нуля. В области термометры покажут от -3 до +2.

Что касается средней температуры в третьей декаде ноября, она ожидается в пределах от -9 до -14, что выше нормы на 1-2°С. Ожидаются колебания температуры - ночью от -7, -12 до -13, -18°С, местами -23°С; днем от 0, -5 до -9, -14, местами до -19°С. Снег, порывистый ветер предполагаются в большинстве дней декады.