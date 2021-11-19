В Томске полиция ищет 40-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся

В Томской области почти каждый день исчезают люди, многих находят живыми. Фото; сайт УМВД России по Томской области

В Томске в полицию обратились близкие 40-летнего Максима Борисовича Романова, который ушел из дома в областном центре 18 ноября текущего года и не вернулся до настоящего времени, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт полиции опубликовал приметы исчезнувшего мужчины. «На вид около 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы волнистые, темно-шатеновые, средней длины, глаза серо-зеленого цвета. Особые приметы: на затылочной части головы имеется вмятина. Был одет: куртка средней длины темного цвета, джинсы зеленого цвета, футболка синего цвета, черные ботинки», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Полиция просит всех, кто обладает значимой информацией по данному происшествию, обращаться по телефонам: 8(3822) 795-899, 89521812501 ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Томска.