В Томске уже залиты и приняли посетителей восемь ледовых катков

Можно, конечно, кататься и на реке, но это - опасно! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске полным ходом идет заливка ледовых катков. На 19 ноября жители города могут покататься на восьми таких «точках». Еще 16 катков примут любителей катания на коньках в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты информируют, что все желающие могут покататься во всех районах города. Например, в Кировском районе на стадионе «Буревестник» на ул. 19-й Гв. Дивизии, 20/1 и хоккейной коробке на ул. Лыткина, 8/2 . А также на катке по ул. Энергетиков, 6. В Ленинском районе каток открыт на ул. Интернационалистов, 12 и на ул. Говорова, 36. В Октябрьском районе катки работают на территории ДЮСШ «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), а также на хоккейных коробках ул. Лазарева, 1/1 и ул. Транспортная, 4/1. В Советском районе каток в выходные откроется на пр. Академический, 1/1.

Заметим, что катание на коньках входит в число любимых зимних забав томичей.