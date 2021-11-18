В текущем году предприятия ЛПК Томской области произвели и отгрузили товаров на 19,1 млрд рублей

Сибирские пиломатериалы и прочая продукция из леса очень востребованы в расположенных южнее странах... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприятия лесопромышленного комплекса Томской области уже произвели и продали в этом году своей продукции на 19,1 млрд рублей. Они перекрыли показатели отрасли 2020 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Кнорр на II Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации региона.

Зам губернатора отметил, что администрация Томской области ставит перед отраслью стратегические задачи: максимальная выработка с 1 га и 1 куб. м леса и максимально глубокая переработка внутри региона. Необработанную древесину регион уже практически не отгружает. Руководитель подчеркнул, что к началу следующего года власть надеется получить новый для региона продукт – древесные плиты OSB, которые очень востребованы на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья.

Специалисты информируют о том, что к концу 2020 года отрасль увеличила производство, и уровень сбыта продукции практически достиг 2019 года (17,1 млрд рублей). А в текущем году томские заводы ЛПК уже отгрузили товаров на 19,1 млрд рублей.