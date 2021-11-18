В Томской области два сельчанина получили большие сроки за убийство земляка в Малиновке

Чаще всего бытовые убийства происходят во время совместной пьянки и конфликта... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске областной суд вынес суровый приговор двум жителям Томского района, которые получили длительные сроки за убийство односельчанина, сообщила 18 ноября пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства излагает подробности уголовного дела. Следствие и суд установили, что в июне прошлого года, находясь во дворе частного дома в с. Малиновка Томского района, трое местных жителей употребляли спиртные напитки. «В ходе общения потерпевший признался, что ранее именно он заразил их обоих ВИЧ-инфекцией во время употребления наркотиков. Разозлившись, один из подсудимых нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и топором по голове. В это время другой подсудимый выкопал яму в огороде рядом со своим домом, куда в последующем закопали тело потерпевшего. Через несколько дней труп вывезли в болото вблизи автомобильной дороги», – говорится в сообщении пресс-службы.

Томский областной суд приговорил каждого из виновных к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Также каждый из мужчин получил по 2 года ограничения свободы, в течение которых государственные органы будут наблюдать за их поведением после освобождения.