Впервые за последние годы трехлетний бюджет Томской области принят с профицитом

На собрании депутаты общим голосованием приняли проект трехлетнего бюджета в первом чтении. Фото: с сайта duma.tomsk.ru

В четверг, 18 ноября, депутаты Законодательной Думы Томской области в ходе 2-го собрания приняли в первом чтении закон об областном бюджете на 2022-2024 годы. Впервые за последние годы проект основного финансового документа региона принят с профицитом, передает корреспондент «КП-Томск» из зала заседания.

Как сообщил замгубернатора – начальник департамента финансов Томской области Александр Феденев, в 2022-м профицит составит 4 млрд руб. Общая сумма доходов на следующий год планируется в размере 73,1 млрд руб., расходов – 69,1 млрд руб.

Бюджет по-прежнему носит социальную направленность, подчеркнула председатель областной Думы Оксана Козловская: на эту сферу предусмотрено свыше 65% всех расходов, или 45,2 млрд руб. Первое место среди бюджетных расходов занимает сфера образования – 19,8 млрд руб. Расходы на здравоохранение составят 11,8 млрд руб., а с учетом средств регионального фонда ОМС – 25,5 млрд. На социальную поддержку населения предусмотрено 9,7 млрд руб. На сферу культуры депутаты заложили в бюджет 1,4 млрд руб., на физкультуру и спорт – 370 млн.

На реальный сектор экономики выделено 12,4 млрд руб., в том числе, на развитие дорожной сети в 2022 году планируется направить порядка 7,6 млрд, на поддержку агропрома – 1,3 млрд. На помощь малому и среднему бизнесу запланировано свыше 100 млн руб.

Однако говорить сегодня об итоговых параметрах бюджета 2022 года и последующих лет преждевременно, отметил вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец:

– Например, мы заканчиваем 2021 год и имеем по безвозмездным федеральным поступлениям порядка 30 млрд руб., а в проекте бюджета на 2022 год у нас пока стоит только 6 млрд. Это существенная разница. Думаю, что полная картина будет после принятия федерального бюджета!

На собрании депутаты общим голосованием приняли проект трехлетнего бюджета в первом чтении и сформировали состав согласительной комиссии по его доработке.