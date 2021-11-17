Суд в Томске вынес приговор местному жителю за мошенничество с игровыми приставками

Некоторые люди действуют, думая только о сегодняшнем дне! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске Ленинский районный суд города признал 36-летнего жителя областного центра виновным в совершении мошенничества, сообщила 17 ноября пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина взял у своего приятеля в аренду две игровых приставки, заключив соответствующие договоры. Однако не имея намерений их возвращать, заложил приставки в ломбард и получил более 20 тыс. рублей. Полученными средствами распорядился по своему усмотрению», – сказано в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Специалисты отмечают, что районный суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Также было удовлетворено исковое заявление потерпевшего. Суд взыскал с подсудимого сумму невозмещенного ущерба.