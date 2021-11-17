В Томской области местная жительница случайно застрелила своего сожителя из винтовки

В июне 2021 года женщина, находясь совместно со своим сожителем дома, по его просьбе, заряжала пневматическую винтовку калибра 4.5 мм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области местную 36-летнюю жительницу осудят за то, что она случайно застрелила своего сожителя из пневмонической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июне 2021 года женщина, находясь совместно со своим сожителем дома, по его просьбе, заряжала пневматическую винтовку калибра 4.5 мм. Она, не обладая необходимыми знаниями и навыками по обращению с оружием, непроизвольно нажала пальцем на спусковой крючок», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина, действуя по неосторожности, произвела выстрел в область грудной клетки находящегося в непосредственной близости сожителя. От полученного пулевого ранения он скончался в автомобиле скорой помощи в ходе его транспортировки в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.