В Томской области местная жительница случайно застрелила своего сожителя из винтовки

В июне 2021 года женщина, находясь совместно со своим сожителем дома, по его просьбе, заряжала пневматическую винтовку калибра 4.5 мм.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томской области местную 36-летнюю жительницу осудят за то, что она случайно застрелила своего сожителя из пневмонической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В июне 2021 года женщина, находясь совместно со своим сожителем дома, по его просьбе, заряжала пневматическую винтовку калибра 4.5 мм. Она, не обладая необходимыми знаниями и навыками по обращению с оружием, непроизвольно нажала пальцем на спусковой крючок», - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что женщина, действуя по неосторожности, произвела выстрел в область грудной клетки находящегося в непосредственной близости сожителя. От полученного пулевого ранения он скончался в автомобиле скорой помощи в ходе его транспортировки в медицинское учреждение.
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.