В Томске полиция задержала двух мужчин, которые пытались украсть 280 кг железнодорожных деталей

Полицейские задержали томичей с поличным и вещдоками. Фото: сайт УТ МВД России по СФО

В дежурную часть Томского ЛО МВД России поступило сообщение о том, что экипаж ДПС обнаружил вблизи подъездных железнодорожных путей автомобиль «такси» и двоих мужчин, которые грузили в машину какие-то металлические предметы. Об этом рассказал сайт УТ МВД России по СФО.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Транспортными полицейскими установлено, что накануне 30-летний ранее судимый за кражу местный житель заметил на ремонтируемых железнодорожных путях не укрепленные детали верхнего строения пути. Дождавшись вечера, подозреваемый на автомобиле под управлением своего 43-летнего знакомого подъехали к железной дороге и с помощью подготовленных инструментов демонтировали 83 металлических детали общим весом около 280 килограммов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сайт сообщает, что следователями Томского ЛО в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по данному факту.

Специалисты отмечают, что за кражу законом установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.